До +17 градусов ожидается по Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра, 14 мая на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +12+17 градусов, в центральных районах до +22 градусов.
Уровни воды на реках за прошедшие сутки повышались с интенсивностью 5-60 см, на рр. Поной и Варзуга уровни повысились за сутки на 60-115 см. К 11 мая от предпаводочных уровни воды на реках повысились на 70-250 см, на горных реках и реках северо-востока области - на 5-50 см. Реки запада и юга области очищаются ото льда, на реках востока области - ледоход, подвижки льда, «чисто», на реках северо-востока области - неполный ледостав.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +7 градусов, ветер южный 1-2 м/с.