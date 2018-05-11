В Мурманской области завершены противопожарные проверки мест массового скопления людей

14 Мая 2018 года, 10:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области прошли проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового скопления людей. Прокурорские проверки затронули торговые комплексы, имеющие развлекательные центры, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта и другие места.

Всего органами прокуратуры области проверено 165 объектов, по результатам проверок выявлено 951 нарушение закона. В ходе проверок торгово-развлекательных центров выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Чаще всего прокуроры выявляли захламление путей эвакуации, запертые изнутри двери эвакуационных выходов, неисправность пожарных гидрантов, отсутствие документации на декоративно-отделочные работы.

«Вскрыты и факты отсутствия на ряде объектов систем автоматической пожарной сигнализации либо ее неисправность, ненадлежащее содержание и, как следствие, неисправность систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», - говорится в сообщении ведмоства.

По всем нарушениям приняты меры, направленные на их устранение. Внесено 95 представлений, возбуждено 76 административных дел, в суд направлено пять заявлений об обязании юридических лиц устранить выявленные нарушения, объявлено три предостережения о недопустимости нарушения закона.