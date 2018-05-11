Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице

14 Мая 2018 года, 10:23

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — Годовалая девочка, которая накануне выпала из окна дома в Ковдоре, скончалась в медицинском учреждении. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ковдорского района.

«В 1:50 ребёнок скончался», - говорится в сообщении.

Ребёнок выпал из окна на втором этаже дома на улице Комсомольской. С тяжёлыми травмами девочку санавиацией доставили в одну из мурманских больниц. По факту смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.