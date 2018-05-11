В Абрам-мысе и Минькино вновь испортилась вода

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — Вода, подаваемая населению Абрам-мыса и Минькино, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
«Управлением организован и проводится лабораторный контроль качества воды в источнике питьевого водоснабжения и питьевой воды, в распределительной сети», - сообщили «Би-порту» в ведомстве.
Управление взаимодействует с администрациями Мурманска и Кольского района по вопросам организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на исправление ситуации с ухудшением качества питьевой воды.