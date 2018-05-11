Появились подробности спасения байдарочника на Туломе

14 Мая 2018 года, 11:18

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — Стали известны подробности спасения мужчины, который перевернулся на байдарке на акватории реки Тулома. Сообщение о несчастном случае поступило спасателям Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра 13 мая. К месту происшествия выдвинулись две группы: пять человек на автомобиле и два человека на лодке по реке.

Первая группа по прибытию вплавь добралась до пострадавшего. Мужчину, 1978 года рождения, доставили на берег, оказали первую помощь и на носилках транспортировали к дороге. Там пострадавший был передан прибывшим медикам. Вторая группа собрала с воды личные вещи пострадавшего и доставила их в место постоянной дислокации.