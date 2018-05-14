Торговый центр в Североморске закрыли за незаконную перепланировку

14 Мая 2018 года, 12:12

СЕВЕРОМОРСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - На рассмотрении в Североморском городском суде находится иск о запрете эксплуатации здания торгового центра «Авиатор» в Североморске. «Би-порт» писал ранее, что эксплуатация здания была временно прекращена, арендаторы покинули торговые площади по требованию судебных приставов.

Как рассказали в прокуратуре Мурманской области, основаниями для подачи иска послужили выявленные факты несоблюдения строительных проектных решений. В частности, было установлено, что в здании была произведена перепланировка первого этажа здания под магазин без внесения изменений в проектную документацию. В дверных проёмах торговых павильонов отсутствовали двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Кроме того, ширина самих дверных проёмов не соответствовала требованиям.

В рамках рассмотрения дела приняты обеспечительные меры в виде приостановления деятельности по эксплуатации указанного здания.

Фото: Akutagawa Ruu