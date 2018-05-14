Мурманские полицейские отправились на Кавказ

14 Мая 2018 года, 12:50

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске состоялись проводы полицейских, которые отправились в командировку на территорию Северо-Кавказского региона. На протяжении шести месяцев они будут обеспечивать там правопорядок и общественную безопасность.

«Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Всего в служебную командировку отправились 50 сотрудников», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Врио начальника УМВД России по Мурманской области Руслан Ялалов призвал полицейских четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи и поставил главную задачу – вернуться домой живыми и здоровыми в том же составе.