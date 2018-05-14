Годовалый мальчик выпал из окна в Ковдоре

14 Мая 2018 года, 13:40

КОВДОР/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — В Ковдоре из окна дома на улице Школьной выпал годовалый ребёнок. Как стало известно «Би-порту» мальчик, 2017 года рождения, упал с третьего этажа. Пострадавший доставлен в реанимацию Ковдорской ЦРБ.

Это уже второй случай падения детей из окна в одном городе за двое суток. Накануне на улице Комсомольской годовалая девочка выпала из окна на втором этаже. Ребёнка с помощью санавиации доставили в Мурманск, однако травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью. Девочка ночью скончалась в медицинском учреждении. По данному факту возбуждено уголовное дело.