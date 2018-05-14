Жители Заполярья начинают прощаться с горячими батареями

14 Мая 2018 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – В администрации Апатитов завершилось рабочее совещание. По итогам собрания было принято решение прекратить подачу тепла в жилые дома с 15 мая. Постановление об окончании отопительного сезона будет подписано сегодня до конца рабочего дня. На протяжении последних четырёх суток подряд среднесуточная температура воздуха в городе держится выше +8 градусов, и завтрашний день, по прогнозам синоптиков, также будет тёплым. Об этом сообщает «ХибИнформБюро».

На магистрали №1 сегодня начнутся испытания на максимальную температуру. То есть в течение полутора суток батареи в этих домах будут «обжигать руки». А горячая вода, наоборот, исчезнет. В 76 домов города тепло подают именно по этой магистрали.

«Температура теплоносителя во время испытаний достигнет 150 градусов. Но это только на теплопунктах. В жилые дома, если внутренние сети правильно отрегулированы и настроены, будет поступать носитель, разогретый до 95 градусов», — рассказал «ХибИнформБюро» директор АТЭЦ Александр Собакин.

Постановление об окончании отопительного сезона готовят и в администрации Кировска. По словам директора «Хибинской тепловой компании» Александра Николичева, завтра энергетики планируют прекратить подачу тепла в Титане и Коашве, а послезавтра — в Кировске.

Заканчивается отопительный сезон и в Кандалакше. Отключение также начнётся завра с утра. Постановление уже подписано в администрации. Подача горячего водоснабжения будет осуществляться до полной остановки котельных в соответствии с утвержденными графиками.