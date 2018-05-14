С начала года в Мурманской области выявлено три поддельных листка нетрудоспособности

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — С начала 2018 года в Мурманской области выявлено три листка нетрудоспособности. Один фальшивый больничный обнаружен по результатам выездной проверки, проведенной специалистами регионального отделения Фонда социального страхования. В двух других случаях липовый бланк удалось определить благодаря бдительности работодателей, усомнившихся в подлинности документов и направивших соответствующий запрос о проверке. По данным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.