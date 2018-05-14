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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марина Мокану:

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Мурад Абакаров:

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Главная » НОВОСТИ » Эксперт: напряженность в Арктике возрастает на наших глазах
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 16:03

Эксперт: напряженность в Арктике возрастает на наших глазах


МИР/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Арктический регион может стать зоной «военной напряжённости и конкуренции» России и США. Об этом говорится в отчете исследовательского центра конгресса США. Авторы говорят о необходимости расширить присутствие американских вооружённых сил «для защиты интересов в регионе». В ближайшие годы Пентагон намерен увеличить численность военных, прошедших подготовку в арктических условиях. Ранее в НАТО признали отставание стран-членов альянса от России в Арктике. Арктический регион уже является центром серьезного противостояния, рассказал в эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Со стороны США уже было объявлено, что у них есть серьезнейший интерес к Северному морскому пути. Они говорят, что Северный морской путь не должен эксклюзивно принадлежать России, должен находиться в международном пользовании, то есть читайте между строк: находиться под контролем США. Это продолжение высказываний, что Россия не очень законно владеет полезными ископаемыми на своей территории, и хорошо бы их передать под контроль международного сообщества. И что Арктическая территория должна быть открытой и свободной для всех стран с точки зрения охраны природных ресурсов, свободы транспорта, торговли. За этими высказываниями следуют стратегические цели, подкрепленные определенными военными возможностями. В данной ситуации это возможности НАТО с одной стороны, России – с другой. Есть Китай, который так же проявляет интерес к арктическому региону, пытается встроиться в эту повестку дня. Напряженность вокруг Арктики возрастает с каждым днем на наших глазах. Российское присутствие в Арктике, военное в том числе, вполне оправданно – Россия должна защищать свои интересы. Новую каплю напряженности сюда подливает будущее Гренландии, которая, если выйдет из подчинения Дании, станет суверенным государством, будет самоопределяться, с каким блоком ей быть, в какие структуры входить, чью внешнюю политику рассматривать. Дания потеряет выход в Арктический регион претензии на этот регион, но появится новая страна, потенциальный союзник для разных игроков», – считает эксперт.

Фото: ТАСС/ Интерпресс/ Андрей Пронин

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