Мурманчане наведут красоту в городе в ходе соревнований «Чистые игры»

14 Мая 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске впервые состоятся командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Глобальная уборка пройдёт 19 мая на территории, прилегающей к Семёновскому озеру.

Стать участником может любой желающий от 14 лет. Зарегистрировать команду (3-8 человек) можно до 16 мая на сайте проекта «Чистые игры». При наличии несовершеннолетних участников в команде обязательным условием является присутствие ответственного за ребёнка взрослого. 19 мая участники соберутся на площадке перед центром дополнительного образования «Лапландия».

«Чистые игры» проводятся в России на загрязненных территориях с 2011 года. За это время 14 тысяч человек из 62 городов собрали и отправили на переработку более 300 тонн вторсырья. В Мурманске «Чистые игры» состоятся впервые, организаторы мероприятия – Мурманская областная общественная экологическая организация «Природа и молодежь» и центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке управляющей компании «Центр по обращению с отходами» и завода по термической обработке твердых бытовых отходов.