Специалисты Росгеологии составят карту благородных металлов в Заполярье

14 Мая 2018 года, 19:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Петербургские геологи АО «Северо-Западное ПГО» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) выполнят геологосъемку в Мурманской области. Работы будут проведены на территории в 6486 км квадратных в соответствии с заключённым с ФГБУ «ВСЕГЕИ» контрактом. Проектная документация уже передана заказчику. Работы по контракту будут завершены в 2020 году.

«Мы составим комплект современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) с цифровыми моделями, который будет включать карты дочертвертичных, четвертичных образований, полезных ископаемых и закономерностей их размещений. В контурах листов (в цифровом и аналоговом вариантах) будут локализованы перспективные площади, уточнены прогнозные ресурсы по категории Р3 благородных металлов и других полезных ископаемых», - пояснил управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин.