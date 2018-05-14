В Мурманске 43 работника остались без зарплаты

14 Мая 2018 года, 16:16

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Октябрьского административного округа Мурманска провела проверку по факту невыплаты заработной платы 43 работникам строительной организации.

В соответствии с трудовым законодательством, зарплата должна выплачиваться каждые полмесяца. В ходе проверки было установлено, что в организации имеется задолженность перед 43 работниками в сумме свыше 3 млн рублей.

Прокурор округа обратился в суд с заявлениями о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

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