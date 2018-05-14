Производство молока в России выросло до 31,1 миллиона тонн

14 Мая 2018 года, 17:30

РОССИЯ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество подвели предварительные результаты масштабной проверки качества молочной продукции. В ходе исследования было отобрано и проверено около 250 образцов творога, сливочного масла и молока. Согласно выводам проверяющих, всем обязательным требованиям соответствуют 72 из 90 марок молока, 53 из 82 — сливочного масла и лишь 28 из 73 — творога. Об этом сообщает РБК.

Наихудшая ситуация в творожном сегменте. 45 марок творога, или более 60% от проверенных, не соответствуют обязательным требованиям. О том, что творог является наиболее проблемным молочным продуктом, говорит и другой факт: почти 35% всех товаров в этой категории продается с различными нарушениями.

В сливочном масле и молоке нарушений при продаже меньше — почти 26% и 21% всей изученной продукции соответственно. Конкретные марки и производителей, в продукции которых были выявлены нарушения, в Роскачестве назвать отказались. Его представитель обещает, что полные результаты с названиями брендов будут опубликованы ближе к лету. Также в ходе проверки в 25 из 90 марок питьевого молока было обнаружено наличие сухого молока, но на упаковке о его присутствии в продукте не сообщалось.

Одной из главных целей проверки было определение доли фальсифицированной, то есть произведенной не из молочных жиров, продукции. Согласно техническим регламентам, в классической молочной продукции — питьевом молоке, сливочном масле, твороге — запрещено использование растительных жиров, в частности пальмового масла. Чаще всего растительные жиры используются при производстве масла.

Производство молока в России в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 1,2%, до 31,1 млн тонн. Выпуск товарного молока, которое идет в переработку, по оценкам Союзмолока, в прошлом году составил 21,2 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее.