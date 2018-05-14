Производство молока в России выросло до 31,1 миллиона тонн

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Мурманск отметил День Победы Мурманск отметил День Победы
Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта» Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта»
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
 
 

Курсы валют

Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.8 м/с
давление 765.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Жители Заполярья начинают прощаться с горячими батареями
14 Мая 2018, 14:00
Жители Заполярья начинают прощаться с горячими батареями
Марина Ковтун отправится в Оленегорск
14 Мая 2018, 12:31
Марина Ковтун отправится в Оленегорск
В Абрам-мысе и Минькино вновь испортилась вода
14 Мая 2018, 10:37
В Абрам-мысе и Минькино вновь испортилась вода
Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице
14 Мая 2018, 10:23
Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске пассажиры избили таксиста
13 Мая 2018, 21:28
Выпавшая из окна девочка скончалась в больнице
14 Мая 2018, 10:23
Годовалый мальчик выпал из окна в Ковдоре
14 Мая 2018, 13:40
Сотрудники МЧС спасли байдарочника
13 Мая 2018, 20:45
Жители Заполярья начинают прощаться с горячими батареями
14 Мая 2018, 14:00
Илья Варламов сравнил Мурманск с африканским гетто
14 Мая 2018, 16:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Производство молока в России выросло до 31,1 миллиона тонн
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 17:30

Производство молока в России выросло до 31,1 миллиона тонн


РОССИЯ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество подвели предварительные результаты масштабной проверки качества молочной продукции. В ходе исследования было отобрано и проверено около 250 образцов творога, сливочного масла и молока. Согласно выводам проверяющих, всем обязательным требованиям соответствуют 72 из 90 марок молока, 53 из 82 — сливочного масла и лишь 28 из 73 — творога. Об этом сообщает РБК

Наихудшая ситуация в творожном сегменте. 45 марок творога, или более 60% от проверенных, не соответствуют обязательным требованиям. О том, что творог является наиболее проблемным молочным продуктом, говорит и другой факт: почти 35% всех товаров в этой категории продается с различными нарушениями.

В сливочном масле и молоке нарушений при продаже меньше — почти 26% и 21% всей изученной продукции соответственно. Конкретные марки и производителей, в продукции которых были выявлены нарушения, в Роскачестве назвать отказались. Его представитель обещает, что полные результаты с названиями брендов будут опубликованы ближе к лету. Также в ходе проверки в 25 из 90 марок питьевого молока было обнаружено наличие сухого молока, но на упаковке о его присутствии в продукте не сообщалось.

Одной из главных целей проверки было определение доли фальсифицированной, то есть произведенной не из молочных жиров, продукции. Согласно техническим регламентам, в классической молочной продукции — питьевом молоке, сливочном масле, твороге — запрещено использование растительных жиров, в частности пальмового масла. Чаще всего растительные жиры используются при производстве масла.

Производство молока в России в 2017 году выросло, по данным Росстата, на 1,2%, до 31,1 млн тонн. Выпуск товарного молока, которое идет в переработку, по оценкам Союзмолока, в прошлом году составил 21,2 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Работающим россиянам планируют предоставить день для прохождения диспансеризации
2.
Tele2 совершенствует тарифы «Мой Tele2»
3.
Мурманск и Апатиты попали в ТОП городов-участников акции «На работу на велосипеде»
4.
Врачей и учителей планируют освободить от бумажной волокиты
5.
Официальные курсы валют на 11 мая
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»