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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Полномочия Ловозеро могут передать на уровень района
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 16:50

Полномочия Ловозеро могут передать на уровень района


ЛОВОЗЕРО/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – В посёлке Ловозеро пройдёт выездное заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной думы под председательством Владимира Мищенко.

На собрании обсудят вопрос о передаче полномочий администрации сельского поселения Ловозеро, являющегося административным центром муниципального района, администрации Ловозерского района. Также будет рассмотрен вопрос об обращении жителей Ловозерского района об изменении границ муниципального образования.

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