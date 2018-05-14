Полномочия Ловозеро могут передать на уровень района

ЛОВОЗЕРО/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – В посёлке Ловозеро пройдёт выездное заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной думы под председательством Владимира Мищенко.
На собрании обсудят вопрос о передаче полномочий администрации сельского поселения Ловозеро, являющегося административным центром муниципального района, администрации Ловозерского района. Также будет рассмотрен вопрос об обращении жителей Ловозерского района об изменении границ муниципального образования.