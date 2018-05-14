Марина Ковтун приняла участие в заседании Совета глав субъектов РФ в Москве

14 Мая 2018 года, 16:29

МОСКВА/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Москве под председательством исполняющего обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоялось XXXI заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России.

В работе Совета приняли участие руководители регионов, входящие в состав Совета. В их числе губернатор Мурманской области Марина Ковтун, руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти.

Участники заседания обсудили работу регионов в рамках межрегионального сотрудничества в отстаивании за рубежом российских интересов, противодействии «перевирания» исторических событий в условиях русофобской политики Запада.

В ходе заседания была подчёркнута значимость межрегиональных связей для обеспечения прямого диалога с конструктивно настроенными к России представителями западной общественности. Отмечена необходимость усиления работы субъектов Федерации с соотечественниками за рубежом, а также привлечения их к мероприятиям на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций. Это нужно для продвижения объективной информации о Российской Федерации. По итогам заседания Совет принял развернутые рекомендации.