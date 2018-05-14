В населённых пунктах региона продолжается переход котельных на летний режим

14 Мая 2018 года, 17:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – АО «МЭС» приступило к переводу котельных на летний режим работы. Первый населённый пункт, в котором завершился отопительный период – сельское поселение Енский в Ковдорском районе. Батареи в домах начали остывать уже сегодня с 14:00. Завтра с 8 утра финиширует зимний сезон в Кандалакше, Зеленоборском и Белом Море. Учитывая благоприятные погодные условия в регионе, энергетики готовы в любой момент приступить с управляющими компаниями к массовым отключениям.

Сегодня «Би-порт» сообщал об отключении отопления в городах Мурманской области. 15 мая отопительный период завершится в Апатитах и Кандалакше. Также завтра энергетики планируют подачу тепла в Титане и Коашве, а послезавтра – в Кировске.

АО «МЭС» напоминает, что начало и окончание отопительного периода утверждают администрации населенных пунктов. Пока соответствующие постановления касаются только жилфонда, в образовательных же учреждениях и других социальных объектах отопление будет сохранено.