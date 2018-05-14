Илья Варламов сравнил Мурманск с африканским гетто

14 Мая 2018 года, 16:45

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — Блогер Илья Варламов, посетивший на прошлой неделе Мурманскую область в рамках проекта «Граница», побывал во дворе дома после «субботника» и ожидаемо остался в шоке от увиденного. Внимание московского гостя привлёк один из домов на улице Подстаницкого в Мурманске, где уборку проводили члены «Молодой Гвардии» и мэр города Дмитрий Филиппов.

«В прекрасной России есть Мурманская область. Именно тут находится наш ядерный кулак, которым мы, если что, раздавим этот мир. А есть ещё реальный мир. И реальность такова, что в 2018 году в Мурманске есть настоящие африканские гетто и трущобы. Люди живут в страшной нищете среди гор мусора», - рассказывает своим читателям Варламов.

Прибыв на место уборки спустя пять дней Илья увидел, что либо граждане успели загадить участок вновь, либо уборка прошла не очень качественно. При этом попытка прибраться в одном конкретном дворе оказалась каплей в море — весь район представляет собой такое печальное зрелище, что блогер, побывавшей едва ли ни в каждой точке нашей планеты, сравнивает его с африканским гетто. Заколоченные фанерой окна, ровный слой мусора возле дома, дороги, если их так можно назвать, представляющие собой грязевое месиво — такая картина предстаёт перед глазами всякого.

«Район выглядит как трущобы в беднейших странах Африки. Тут давно нет даже намёка на нормальную жизнь», - пишет блогер.

Проблема мусора здесь тянется годами. Управляющие компании обвиняют жителей в том, что те не платят за услуги. Жители уверяют, что деньги они платят, но куда они деваются — загадка. «Управляшки» в свою очередь накапливают долги перед ответственными за вывоз мусора компаниями. И никто в этой проблеме годами не разбирается.

«Из-за того, что мусор не вывозят, ветер разносит его по округе. Всё в пакетах, словно мы в Буркина-Фасо», - продолжает Илья Варламов.

Вместо дорог — грязь, вместо тротуаров — грязь, вместо детских площадок тоже грязь. Неподалёку Илья нашёл новую детскую площадку, построенную по программе благоустройства в прошлом году. Но завершались работы зимой, что привело к предсказуемому результату.

«Закончили работы в конце декабря в Мурманске... Что-то тут не так. Ах, вот что не так. Оказывается, чтобы поставить своё убогое ограждение, они вбивали столбы и заливали бетон прямо в снег!!! А весной, вы не поверите, снег растаял! Вот так новость! Теперь всё это убожество повисло в воздухе. Оказывается, снег – не лучшее основание для установки ограды и заливки бетона», - пишет Илья.

«И это Мурманск. Город воинской славы, северный морской флот, подводные лодки – вот это всё», - подытожил он.

Фото: И. Варламов