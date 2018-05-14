Правительство разрешит компаниям не разглашать информацию о топ-менеджерах

14 Мая 2018 года, 19:44

РОССИЯ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – Крупнейшие компании по решению правительства смогут не раскрывать публично часть информации. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития. Так, им разрешат не публиковать сведения об учредителях, данные о топ-менеджменте и информацию о том, что компания находится в процессе реорганизации. Об этом сообщают «Известия».

Правительство сможет определять случаи, при которых крупнейшим компаниям будет разрешено не публиковать о себе и своих топ-менеджерах часть информации. Соответствующий законопроект Минэкономразвития разработало в связи с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева. Основная цель засекречивания информации — избежать санкций в отношении отечественных системообразующих компаний и их руководства.

Возможность скрывать часть информации уместна, чтобы временно защититься от западных санкций, но не более того, отмечает декан высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей Календжян. По его словам, обязательно должен быть установлен срок, до которого организации смогут скрывать сведения о себе. В противном случае это может породить непрозрачные схемы в компаниях.

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