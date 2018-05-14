После смерти грудного ребёнка в мурманской больнице возбуждено уголовное дело

14 Мая 2018 года, 18:47

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске после смерти грудного ребёнка в больнице возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. Уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, 4 мая 2018 года в ночное время бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» с места жительства доставлен девятимесячный мальчик. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение, где в утреннее время 4 мая скончался.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, в рамках которых поставлены эксперту вопросы о качестве оказания медицинских услуг.