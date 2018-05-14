Тёплая погода сохраняется в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - В ближайшие дни, 15-17 мая, Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентных барических полей. Характер погоды в этот период в нашем регионе существенно не изменится. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +12+17 градусов, в центральных районах до +22 градусов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градуса, ветер северо-восточный 3-4 м/с.