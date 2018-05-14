Под Мурманском появится очередная многоуровневая развязка

15 Мая 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Участок автодороги Р-21 «Кола» в районе отворотки к мурманскому аэропорту ждёт реконструкция. Работы, после которых на перекрёстке появится многоуровневая развязка, пройдут на участке с 1378 по 1381 км. В результате реконструкции количество полос движения расширится с двух до четырёх. Об этом говорится в конкурсной документации, опубликованной на официальном сайте государственных закупок.

Максимальная цена контракта составляет 2,304 млрд рублей, в том числе в 2018 году — 479 млн рублей, в 2019 — 1,14 млрд рублей, в 2020 году — 680 млн рублей. Аукцион изначально должен был состоятся 28 мая, однако 10 мая был перенесён на 1 июня. Все работы должны быть завершены до 30 октября 2020 года.