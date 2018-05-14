Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 24 мая

15 Мая 2018 года, 10:18

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы пройдёт 24 мая. В повестке дня – порядка 20 вопросов. В центре внимания будет проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год.

Региональные парламентарии рассмотрят во втором чтении проект закона, вносящий изменения в закон «Об административных правонарушениях», в третьем чтении - проект закона «О внесении изменений в законы Мурманской области «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области» и ряд других.

Депутаты заслушают отчёт Уполномоченного по правам человека о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории Мурманской области в 2017 году. Также областные законодатели планируют обсудить вопрос о назначении членов общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе.