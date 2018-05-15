Александр Беглов запланировал визит в Мурманскую область

15 Мая 2018 года, 10:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ - Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов на этой неделе намерен посетить Мурманскую область. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Точная программа визита Беглова неизвестна, однако его маршрут может совпадать с ранее запланированным на 20 апреля. Однако план поездки тогда был изменён в связи с визитом премьер-министра Дмитрия Медведева.

В прошлый раз полпред собирался посетить Мончегорск и Кировск и встретится там с руководством Кольской ГМК и ФосАгро.

Фото: © Евгений Силантьев/ТАСС