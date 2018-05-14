Следователи занялись очередным случаем падения ребёнка из окна в Ковдоре

15 Мая 2018 года, 11:10

КОВДОР/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Следственный комитет по Мурманской области начал проверку по факту падения годовалого ребенка из окна жилого дома в городе Ковдоре Мурманской области. Несчастный случай, как ранее сообщал «Би-порт», произошёл 14 мая. Мальчик выпал с третьего этажа дома на улице Школьной. В результате происшествия мальчик остался жив, он получил множественные травмы и был госпитализирован в ковдорскую больницу, откуда санавиацией был доставлен в Мурманск.

«В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное», - сообщили агентству в Следственном комитете.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Это второй подобный случай за два дня. 13 мая в Ковдоре из окна на втором этаже выпала годовалая девочка. От полученных травм ребёнок скончался в больнице в Мурманске.