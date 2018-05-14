Пожар в доме в Мурманске тушили 18 человек

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске минувшей ночью на улице Радищева, 43, произошло возгорание жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:24.
«В результате пожара сгорели внутренние конструкции помещений лестничной клетки 2-го подъезда, двух квартир и чердака на общей площади 40 квадратных метров», - рассказали в ГУ МЧС по Мурманской области.
На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения: 18 человек личного состава и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Фото: Мурманск ДТП ЧП