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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марина Мокану:

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Мурад Абакаров:

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Главная » НОВОСТИ » Пожар в доме в Мурманске тушили 18 человек
 
 
 
 
15 Мая 2018 года, 11:21

Пожар в доме в Мурманске тушили 18 человек


МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске минувшей ночью на улице Радищева, 43, произошло возгорание жилого дома. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:24.

«В результате пожара сгорели внутренние конструкции помещений лестничной клетки 2-го подъезда, двух квартир и чердака на общей площади 40 квадратных метров», - рассказали в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения: 18 человек личного состава и пять единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Фото: Мурманск ДТП ЧП 

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