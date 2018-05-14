Сегодня Марина Ковтун работает в Оленегорске

15 Мая 2018 года, 11:58

ОЛЕНЕГОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодняшний рабочий день губернатора Марины Ковтун проходит в Оленегорске. На встрече с руководством муниципалитета и Оленегорского горно-обогатительного комбината глава региона обсудит исполнение поручений и рекомендаций. Указания были даны руководству органов местного самоуправления в феврале этого года на заседании правительства Мурманской области по итогам доклада главы Оленегорска Олега Самарского.

Сегодня речь пойдёт об исполнении «майских» указов Президента РФ в части доведения средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы в регионе. А также об итогах и перспективах работы в Оленегорске программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». Исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов представит губернатору Марине Ковтун обновленную стратегию работы предприятия.

Эффективность вложения денег в социальную инфраструктуру Марина Ковтун оценит на примере проведённых ремонтных работ в городском Доме физкультуры и поликлинике Оленегорской центральной городской больницы. На промплощадке АО «Олкон» губернатор примет участие в запуске паровинтовой машины на котельной.