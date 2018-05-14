Масштабные учения НАТО проходят в Норвегии

15 Мая 2018 года, 12:16

НОРВЕГИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — В Норвежском море близ губернии Нурланн проходят масштабные учения НАТО под руководством Шестого флота Соединённых Штатов Америки. В противолодочных учениях, направленных на повышение оперативной совместимости и тактической готовности, помимо американцев и норвежцев принимают участие Канада, Франция и Великобритания. Об этом сообщает The Independent Barents Observer.

В дополнение к норвежскому фрегату «Хельге Ингстад» и американским многоцелевой подводной лодке и эсминцу типа «Арли Бёрк» в учениях задействованы военные корабли других стран. Задачи в воздухе отрабатывают норвежские самолеты морской разведки «Орион» и американские P-8A «Посейдон».

«Эти учения представляют собой ключевую возможность для США и союзников по блоку отработать навыки противолодочной обороны в сложных в оперативно-тактическом отношении условиях», ― заявил капитан Роджер Майер, командир оперативной группы №69 Шестого флота ВМС США.

Отмечается, что учения проходят на фоне роста активности российских подлодок в Северной Атлантике.

Фото: Томас Нильсен