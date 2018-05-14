Жителей Заполярья наградят за вклад в развитие региона

15 Мая 2018 года, 13:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун постановила наградить и присудить премии Мурманской области отличившимся северянам за вклад в развитие региона.

Жители области будут награждены знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» за вклад в социально-экономическое развитие региона, почётным знаком Мурманской области «Материнская слава» за заслуги в укреплении института семьи.

Также губернатором присвоены звания «Почётный работник здравоохранения Мурманской области», «Почётный работник культуры Мурманской области», «Почётный работник образования Мурманской области» и «Почётный работник физической культуры и спорта Мурманской области». Кроме того, были назначены почётные грамоты и присвоены премии.

С полным списком награждённых можно ознакомиться здесь.