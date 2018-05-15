Мурманск — проклятый город. По версии Ильи Варламова

15 Мая 2018 года, 14:28

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ — Завышенные ожидания и заниженное качество картинки реальности стали следствием того, что российский блогер Илья Варламов в очередной раз излагает своё недоумение от увиденного в Мурманске. Сюда он приезжал на прошлой неделе в рамках проекта «Граница», чтобы сравнить, как живут люди в России и соседних приграничных государствах. И так уж сложилось, что город-герой встретил московского гостя чуть ли горами мусора.

«Мурманск я застал грязным и серым. Чайки, гниющие отходы, разбитые и брошенные машины во дворах. Отсутствие тротуаров и сколько-нибудь комфортных мест для прогулок. Мурманск больше напоминает не Город-Герой, а город-депрессию, декорации к фильмам Балабанова. И всё время мучает вопрос, как же там люди выживают. А они не выживают. Они вымирают и сваливают поскорее», - начинает очередной рассказ Варламов.

«Би-порт» уже сообщал, что численность населения Мурманской области по итогам прошлого года сократилась до 753 тысяч человек. В 1990 тут проживали более 1,1 млн граждан. Сокращается и численность населения областного центра — к началу 2018 года местного населения осталось менее 300 тысяч человек.

«Самое **** (плохое), что нет никаких причин для вымирания! Богатейший ресурсами регион! Туризм, близость Европы. Но, видимо, на Мурманск наложено какое-то проклятье», - рассуждает блогер.

Он рассказал своим читателям о проблеме незаходных судов, из-за чего Мурманск теряет до 5 млрд рублей доходов, о дорогой рыбе, уголовной ответственности за вылов краба и чиновниках, которые делают всю, чтобы вытеснить рыбный бизнес из некогда рыбного Мурманска. И всё это происходит на фоне мусорных куч, которые местные жители почему-то активно защищают.

«Мурманчане писали, что я специально приехал в гетто и специально наснимал самые адские районы с алкашами. Ок, давайте посмотрим на нормальные районы», - пишет Илья Варламов.

Он посетил все районы города, побывал в центре и везде увидел одну и туже удручающую картину: грязные дворы, плохие тротуары, заезженные газоны, облупившиеся дома. Посетил он дворы на улицах Папанина и Северном проезде, а также скандальную лестницу, которую не могут привести в порядок уже третий год. Мусор выброшенный из окон квартиры, автомобиля, просто не донесённые до мусорных баков пакеты — нормальная картина для прилегающей к центру города территории.

«Склоны **** (загажены) мусором тоже. Кроме обычного бытового, тут можно встретить покрышки и даже старую мебель. Люди просто скидывают с сопок всё, что им не нужно [...] За фасадами начинается мурманский ад. Нет дорог, а мусор народ просто выкидывает из окон!», - удивляется Варламов.

Происходящее в городе-герое автор называет бедствием. В 2018 году богатейший на ресурсы регион выглядит, как беднейшие страны Африки.

«Неужели вы хотите сказать, что это нормального? Неужели вы будете оправдывать такое состояние города тем, что в Париже тоже где-то **** (нагажено)? Как можно с таким смириться?», - интересуется блогер.

Фото: И. Варламов