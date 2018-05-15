Гендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина задержала полиция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – 14 мая правоохранительные органы задержали гендиректора «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина. Ранее официальных обвинений господину Летягину не предъявляли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Компания «Россети» готова оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки разобраться со всеми обстоятельствам дела. До окончания следственных мероприятий дополнительные комментарии преждевременны», — заявили в «Россетях».
Фото: Pskovenergo.mrsksevzap.ru