Замкомандующего Северным флотом возглавил Нахимовское военно-морское училище

15 Мая 2018 года, 15:15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 15 мая — Заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Анатолий Минаков возглавил Нахимовское военно-морское училище. Нового начальника представил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев. Об этом сообщает телеканал «Звезда». В ходе церемонии главком ВМФ поблагодарил за службу прежнего начальника НВМУ контр-адмирала Алексея Сурова, у которого завершился трудовой договор.

На церемонии адмирал Владимир Королев выразил уверенность в том, что Анатолий Минаков, используя многолетний опыт службы на Северном флоте, приложит максимум усилий для дальнейшего улучшения качественных параметров учебного процесса в Нахимовском военно-морском училище, реализует весь спектр новых подходов к воспитанию будущих военных моряков.