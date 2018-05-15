Контрактников будут в обязательном порядке проверять на наркотики

15 Мая 2018 года, 15:38

РОССИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Все военнослужащие-контрактники будут ежегодно проходить тест на наркотики. Выявлять наркозависимых будут во время плановой диспансеризации. Также предусмотрены проверки при подписании контракта, назначении на новую должность и перед боевым дежурством, сообщают «Известия». Попытка уклониться от обследования станет причиной увольнения с военной службы по контракту без выплаты выходного пособия.

Как сообщили в Минобороны, в настоящее время готовится проект поправок в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Всем контрактникам предпишут раз в год в обязательном порядке «проходить химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». Сейчас поправки находятся на согласовании в силовых ведомствах. Изменения в закон планируется внести в начале 2019 года.

Обследование будет проводиться в два этапа. Сначала наличие в организме наркотических или психотропных веществ проверят с помощью экспресс-тестов. Чтобы исключить диагностическую ошибку, военнослужащие с положительным результатом таких тестов получат право на повторную проверку. Для этого потребуется сдать анализ крови для глубокого токсикологического исследования. Если оно подтвердит наличие в крови наркотиков, военнослужащий будет уволен.

«После принятия поправок военнослужащий будет обязан проходить проверку на наркотики. Отказ будет означать увольнение. Если в крови военнослужащего найдут запрещенные вещества, значит, он совершил административное правонарушение. Это будет поводом расстаться с контрактником», — рассказал учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Сейчас приказом Минобороны предусмотрена выборочная проверка военнослужащих на наличие в организме наркотиков, причем только с их согласия.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Куликов