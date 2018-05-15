Норвегия готовится отметить День Конституции

15 Мая 2018 года, 17:24

НОРВЕГИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – 17 мая Норвегия отметит главный национальный праздник – День Конституции. Особенности празднования и советы для тех, кто поселил «страну полночного ветра» впервые, опубликованы в группе «Норвегия - VisitNorway.ru» во «Вконтакте».

Празднования главного праздника страны начинаются рано. С самого утра начинают громыхать пушки, а дети из движения «Buekorps» (отряды юных барабанщиков) с энтузиазмом выбивают по своим барабанам праздничные ритмы во время детских парадов. 17 мая все норвежские города разукрашены в белый, синий и красный. Национальный флаг на самом деле является важнейшей частью местных праздников. Стоит главный атрибут совсем не дорого, а купить его можно почти везде за несколько дней до праздника.

Обычно норвежцы любят одеваться просто и неприметливо. Но в этот день они преображаются. Многие женщины надевают традиционный костюм, который называется «бюнад». Существует около 200 видов этого национального облачения. Мужская половина тоже наряжается, облачаясь в свои лучшие костюмы. Многие норвежцы 17 мая предпочитают довольствоваться бутербродами и мороженым. Для многих это даже стало традицией. Но хватает и тех, кто привык оккупировать кафе и рестораны. Заведения общепита в этот день предлагают специальное меню.

Весна в Норвегии всегда очень непредсказуема. В День Конституции может царить как солнечная и тёплая погода, так и холодное, сырое и ветреное ненастье. Не исключена вероятность даже того, что небеса порадуют жителей и гостей Норвегии снежком. Собираясь на праздник, норвежцы на всякий случай берут с собой зонт. «Gratulerer med dagen» – именно так местные жители приветствуют друг друга в тот день. Это можно перевести как «Поздравляю с этим особым днём».

Норвежцы, проживающие в Мурманской области, тоже отметят главный национальный праздник своей Родины. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске сообщило «Би-порту», что 17 мая состоится небольшой обед для норвежцев и тех, кого бы они хотели видеть на своём празднике. Ранее в Мурманске проходило небольшое шествие с участием граждан Королевства и сочувствующих мурманчан. С 2016 года шествия не проводятся.

Фото: use-it.unginfo.oslo.no