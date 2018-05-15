В Североморске открылась молельная комната для мусульман

15 Мая 2018 года, 17:00

ЗАТО СЕВЕРОМОРСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В ЗАТО Североморск на улице Душенова в доме 26 была открыта молельная комната для мусульман. В церемонии открытия приняли участие около тридцати человек. Организаторами выступило руководство местной религиозной организации мусульман ЗАТО Североморск.

На церемонии присутствовали председатель Централизованной религиозной организации «Община мусульман Мурманска и Мурманской области» Раиль Биккиняев, руководители региональных общин ЗАТО Александровск и ЗАТО Заозерск и другие. В открывшейся молельной комнате на постоянной основе будут проводиться намазы, занятия по основам ислама, чтению Корана и мероприятия общины.