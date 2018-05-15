Выручка Tele2 в первом квартале значительно выросла

15 Мая 2018 года, 16:19

РОССИЯ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Tele2 объявила финансовые и операционные результаты деятельности компании в первом квартале 2018 года. Операционная выручка выросла на 18,7% в сравнении с первым кварталом 2017 года. Показатель EBITDA увеличился на 42,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 млрд рублей. Показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с I кварталом 2017 года. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3,7.

В первом квартале 2018 года компания достигла следующих ключевых операционных показателей. Средний доход на одного абонента вырос на 14,5% и составил 264 рубля. Количество активных пользователей мобильного интернета в первом квартале выросло на 33%. В начале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам первого квартала количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.

«Мы близки к завершению масштабной программы по запуску сетей LTE, и сегодня практически все регионы присутствия Tele2 обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом. Клиенты уже успели оценить качество нашего 4G − об этом свидетельствует стремительный рост активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2. Мы продолжим фокусироваться на качественном развитии абонентской базы. Данная стратегия во многом позволила нам добиться значительного увеличения рентабельности прежде всего за счет роста ARPU», – заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.