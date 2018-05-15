Следственный Комитет призывает родителей оградить детей от открытых окон

15 Мая 2018 года, 16:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – С начала летнего периода на территории Мурманской области произошло несколько случаев падения детей из открытых окон. Не все эти инциденты закончились лишь травмами и доставлением ребёнка в больницу. К сожалению, некоторые происшествия закончились трагически. Об этом «Би-порту» сообщил Следственный Комитет РФ по Мурманской области.

Ранее «Би-порт» сообщал о несчастных случаях. В апреле из окна выпал мальчик из Североморска, 2009 года рождения. Затем, в первых числах мая, такая же ситуация произошла в Мурманске. 14-летняя девочка пыталась спуститься с четвёртого этажа и сорвалась с окна. Вчера в Ковдоре из окна дома выпала годовалая девочка. Немного позже стало известно, что ребёнок скончался в больнице. Сутки спустя в том же Ковдоре из окна выпал годовалый мальчик. Он находится в стабильном состоянии в мурманской больнице.

Большинство трагических случаев происходят из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых за детьми, которые очень любопытны и в силу своей естественной любознательности уязвимы перед опасностью открытого окна.

Следственный Комитет напоминает, что если в доме есть маленькие дети, то окно в их присутствии должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и фиксировано на ключ или с помощью блокиратора. Никакое укрепление противомоскитной сетки не убережёт ребенка от падения. Такая сетка лишь служит экраном от насекомых и не способна сдержать давление на нее. В целях недопущения происшествий с несовершеннолетними, следственное управление СКР по Мурманской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок.