Улицы Мурманска будет приводить в порядок новая техника

15 Мая 2018 года, 17:40

МУРМАНСК/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Парк муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» пополнился новой техникой. Сегодня в рамках объезда предприятие посетил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

«В Мурманске начинается сезон ремонта дорог. Предприятие ожидает новое поступление техники, которая еще не использовалась на городских улицах: керноотборник, позволяющий минимизировать повреждения асфальтобетонного покрытия при проведении проб, а также специальная установка для поддерживающего ремонта», – рассказал он.

В распоряжение дорожных рабочих поступило 11 фронтальных погрузчиков марки «Амкадор». Машины изготовлены на заводе в Брянске. Они имеют различную грузоподъемность и вместимость ковша, предназначены для круглогодичного использования.

«Техника будет работать на всех объектах городской улично-дорожной сети. Основная задача погрузчиков – уборка песка и смета в летний период, снега – в зимний. Все необходимые пусконаладочные работы произведены, машины проходят регистрацию и в течение двух недель смогут выйти на городские улицы», – отметил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Также в парке учреждения появятся новые каналопромывочные и роторные машины, грейдеры. Всего закуплено 20 единиц техники.

АГМ