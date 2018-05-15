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Главная » НОВОСТИ » Передача полномочий Ловозера на уровень района позволит сэкономить бюджет
 
 
 
 
15 Мая 2018 года, 17:13

Передача полномочий Ловозера на уровень района позволит сэкономить бюджет


ЛОВОЗЕРО/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – В Ловозере прошло выездное заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. В нём приняли участие региональные парламентарии, представители исполнительных органов власти области, органов местного самоуправления Ловозерского и Терского районов.

В центре внимания был вопрос о передаче полномочий администрации сельского поселения Ловозеро на районный уровень. Отмечалось, что действующее законодательство предусматривает возможность исполнения данных полномочий администрацией муниципального района. Укрупнение муниципальных образований характерно для многих регионов страны, подчеркнул Владимир Мищенко. В числе положительных сторон этого процесса – экономия бюджетных средств на содержание органов власти и упрощение схемы устройства власти.

Комитет рекомендовал рассмотреть этот вопрос представительным органам данных муниципальных образований. Также нужно внести соответствующие изменения в Уставы до истечения срока полномочий Совета депутатов Ловозеро.

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