Границы Ловозерского района могут быть изменены

15 Мая 2018 года, 17:50

ЛОВОЗЕРО/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Участники заседания обсудили обращение жителей Ловозерского района об изменении границ муниципального образования. В нём идет речь о возврате территориальной границы озера Умбозеро Ловозерскому району. В связи с принятием регионального закона в 2004 году Умбозеро перешло к Кировску с подведомственной территорией. Это повлекло сложности в ведении традиционных видов хозяйственной деятельности для коренных малочисленных народов Ревды.

В ходе обсуждения отмечалось, что во всех органах власти есть понимание необходимости решения этой проблемы. Осенью этого года соответствующий законопроект будет внесен и рассмотрен Мурманской областной Думой.