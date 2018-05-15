Завтра в населённых пунктах Кольского района отключат отопление

15 Мая 2018 года, 17:07

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня Глава администрации Кольского района Александр Лихолат подписал постановление об окончании отопительного сезона 2017-2018. В Кольском районе тёплая погода стоит уже больше недели. Днём воздух прогревается до 20 градусов. При этом в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг отопление в многоквартирных домах можно отключать, если средняя суточная температура превышает восемь градусов и держится в течение пяти дней.

В связи с этим администрация Кольского района постановляет: «Руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий всех форм собственности, имеющих теплоисточники на территории сельских поселений Междуречье, Тулома, Ура-Губа, Пушной, обеспечивающие теплом жилищный фонд сельских поселений Кольского района и объекты социальной сферы, подведомственные администрации Кольского района, закончить отопительный сезон с 08:00 16 мая 2018 года»

Также в постановлении указано, что отключение отопления ожидается в школах, детских садах, домах и центрах культуры и в других подобных учреждениях: «Руководителям учреждений образования и культуры, подведомственных администрации Кольского района, приступить к подготовке технологического оборудования к отопительному сезону 2018-2019 гг.»

Ранее «Би-порт» сообщал об отключении отопления в других муниципалитетах Мурманской области. На сегодняшний день уже прекращён отопительный сезон в Кандалакше, Зеленоборском, Белом Море, Апатитах.