Депутат из Мурманска заработала за 2017 год почти 78 млн рублей

15 Мая 2018 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Депутат Совета депутатов Мурманска Антонина Таран заработала за 2017 год 77,9 млн рублей. Это почти в 20 раз больше годового дохода губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Данные опубликованы на сайте Совета депутатов города Мурманска.

Также в тройку лидеров по сумме заработанных за 2017 год Депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Гузь и Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. Их доходы достигли 36,9 млн и 22,2 млн рублей соответственно. Самой «маленькой» зарплатой за год в этом списке оказался доход депутата Совета депутатов города Мурманска Ирины Горенюк – 440 тыс. рублей.

Годовой доход главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева составил 3 млн рублей. В личном пользовании у главы администрации находятся две жилые квартиры, в совместном с супругой – ещё одна, а также два гаража и офисное помещение. Доход главы муниципального образования города Мурманска, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов города Мурманска Дмитрия Филиппова составляет 2,8 млн рублей. В личной собственности у него трёхкомнатная квартира.