«Олкон» проведёт доразведку месторождений

16 Мая 2018 года, 09:47

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 мая/ Би-ПОРТ — Оленегорский горно-обогатительный комбинат произведёт доразведку месторождений, которые позволят расширить сырьевую базу «Олкона» с перспективой отработки запасов до 2038 года. При этом объёмы производства в ближайшие годы останутся на текущем уровне – около 4 млн тонн железорудного концентрата в год. Эта работа будет производится в соответствии с обновлённой стратегией работы предприятия.

«Предварительные данные по запасам новых месторождений выглядят очень перспективными, и мы видим возможности работы ГОКа до 2038 года. Сейчас нам необходимо провести доразведку этих месторождений. Также в этом году мы начнем работы по расширению бортов действующих карьеров», – рассказал исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов.

При этом продолжается поиск экономически обоснованных решений по отработке запасов подземным способом. В случае успеха, работу предприятия удастся продлить до середины 40-х годов.

Ранее стратегический бизнес-план «Олкона» предусматривал завершение отработки месторождений в 2026 году с постепенным снижением объемов производства, которое должно было начаться уже в этом году.