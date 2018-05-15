Жители Апатитов получат скорректированные счета за отопление

16 Мая 2018 года, 10:13

АПАТИТЫ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - Жители Апатитов получат корректировочные счета за отопление. В квитанциях за апрель 2018 года будут отражены как текущий платеж, так и размер корректировки. Об этом сообщили в ТГК-1.

Так, на основании данных общедомовых приборов учёта потребителям будет возвращено 43,5 млн рублей. Из 251 дома доначисления отразятся в квитанциях 94 домов, размер доначислений составляет от 3 до 121 рублей на квадратный метр. Остальные 157 домов получат квитанции с «отрицательными» корректировками.

Жителям, получившим доначисления, предоставляется рассрочка в оплате сумм корректировок до 30 ноября 2018 года, пени на данные суммы начисляться не будут. Для оформления рассрочки необходимо обратиться в Клиентский центр Апатитской ТЭЦ.

В Кировске приборы учета эксплуатируются в 179 домах. Фактический расход тепловой энергии по показаниям приборов учета оказался значительно выше нормативного. В этой связи с местной администрацией проводятся дополнительные консультации для проверки расчетов корректировки. В апрельских квитанциях будет отражен только текущий платеж за отопление.