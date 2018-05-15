В Мурманском морском торговом порту ликвидировали учебную ЧС

16 Мая 2018 года, 10:40

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - На производственной площадке ПАО «ММТП» прошли учения по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов.

По легенде учений, в результате разгерметизации цистерны топливозаправщика на территории АЗС №2, произошел разлив дизельного топлива. Сотрудники порта, обнаружившие неисправность, подали сигнал пожарной тревоги.

В считанные минуты участники учений огородили место ЧС сигнальной лентой и при помощи ковшевого погрузчика создали песчаные валы для локализации розлива топлива. Дежурный диспетчер ПАО «ММТП» организовал эвакуацию рабочего персонала и оповестил экстренные службы о происшествии. Прибывшая группа специалистов компании «ЭкоСервис» совместно с пожарно-спасательным подразделением задействовали специальную технику и оборудование, после чего условный разлив горючего был окончательно локализован и ликвидирован.

За ходом учений внимательно наблюдали представители государственных контролирующих и надзорных органов. Всесторонний анализ действий участников тренировки еще предстоит, но по предварительной оценке работники ПАО «ММТП» и профессиональные ликвидаторы показали высокий уровень взаимодействия, а также отработанные навыки действий при ЧС техногенного характера.