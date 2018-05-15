В Североморске обнаружили небезопасные детские площадки

16 Мая 2018 года, 11:15

СЕВЕРМОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В деятельности Городского центра ЖКХ Североморска выявлены нарушения в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних. Проверку соблюдения норм законодательства провела прокуратура.

Как было установлено, за муниципальным учреждением на праве оперативного управления закреплены детские и спортивные площадки. Однако содержание данного имущества не было обеспечено должным образом. Так, на площадке на улице Гвардейская кольца для игры в баскетбол сломаны, ограждение площадки из сетки рабица повреждено, имеет острые края. На других площадках, расположенных на улицах Адмирала Сизова, Комсомольская и Колышкина, спортивные комплексы в виде ограждений и препятствий имеют следы ржавчины, детали от старой краски не защищены, имеют острые края.

«Выявленные нарушения могут стать причиной травмирования несовершеннолетних на детских спортивных площадках, что недопустимо и требует принятие мер», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В этой связи прокуратурой города руководителю названного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Фото: svk.comnordic_hanna