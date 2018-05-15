Ледокол «Илья Муромец» примет участие в международных учениях «Баренц»

16 Мая 2018 года, 11:29

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ - Многофункциональное ледокольное судно «Илья Муромец» Северного флота примет участие в международных учениях «Баренц». Учения, которые ежегодно проводят Россия и Норвегия, пройдут в Баренцевом море в конце мая. В настоящее время силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота завершают подготовку к учениям. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Учения проводятся в целях отработки совместных действий при поиске и спасении терпящих бедствие на море людей, и предотвращения загрязнения нефтепродуктами морской акватории. По легенде учения 2018 года, в море произойдёт столкновение двух судов.

От Северного флота в учении будут задействованы спасательный буксир «Николай Чикер», противолодочный самолёт Ил-38, способный также выполнять задачи поисково-спасательного обеспечения, и вертолет Ка-27 ПС.