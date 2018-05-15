16 Мая 2018 года, 12:04

РОССИЯ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — НОВАТЭК до конца 2019 года может запустить четвертую линию проекта «Ямал СПГ». О планах рассказал заместитель главы компании Марк Джетвей. По его словам, мощность новой линии составит 0,9 млн тонн в год. В настоящее время акционеры ждут одобрения от банковского пула.

Джетвей подчеркнул, что на четвертой линии планируется использовать технологию «Арктический каскад», пишет ТАСС. Эта технология подразумевает максимальное использование арктического климата.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что третья линия завода может быть запущена уже в декабре 2018 - январе 2019 года, вторая - в сентябре этого года.