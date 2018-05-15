Главе администрации Заполярного досталось за экологию

16 Мая 2018 года, 12:40

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ — В деятельности администрации Заполярного выявили нарушения требований законодательства об охране окружающей среды. Прокуратура проверила, как власти справляются с обращением отходов.

Как было установлено, администрация осуществляет временное накопление твёрдых бытовых отходов на земельном участке, по сути — городской свалке. В тоже время, мероприятия по охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и предотвращению тления и возгорания отходов администрацией Заполярного не проводятся.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о грубом нарушении законодательства об охране окружающей природной среды и природопользовании», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В этой связи главе администрации города внесено представление об устранении нарушений законодательства.